Erstes Niu erhält GreenSign-Nachhaltigkeitssiegel

Im April 2019 eröffnete Novum Hospitality das The Niu Hide als weltweit erstes modular errichtetes Hotel auf dem Dach eines Einkauf-Centers, dem Ring-Center II in der Frankfurter Allee in Berlin. Nun wurde das Midscale-Hotel mit seinen 152 Zimmern als erstes The Niu mit dem Nachhaltigkeitszertifikat GreenSign des InfraCert-Instituts für nachhaltige Entwicklung in der Hotellerie ausgezeichnet.

