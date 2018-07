Niu Franz Hotel öffnet in Wien

Mitten im aufstrebenden 20. Bezirk in der Dresdner Straße 111 öffnete Hotelmanager Alexander Lang am 16. Juli die Türen des ersten Niu Hotels in Österreich. Das Niu Franz besitzt 159-Zimmer und ist nach dem Niu Dairy im holländischen Haarlem [Novum Hospitality öffnet Niu Dairy in Haarlem] das zweite Niu im europäischen Ausland. Das Niu Dairy feierte im Mai seine Eröffnung und verfügt insgesamt über 84 Zimmer. Rund 10 Prozent von den über 50 Niu Hotels werden laut Novum nach aktuellem Stand im Ausland entstehen – 2 davon in den Niederlanden, denn schon Ende 2019 visiert die Novum Hospitality die Eröffnung des Niu Fender in Amsterdam an.

.