NIO mietet langfristig in Hamburger Toplage

Art-Invest Real Estate hat den Elektroauto-Pionier NIO als Mieter für den Standort Große Bleichen 5 in Hamburg gewonnen. Im Erdgeschoss und dem ersten Stock des Gebäudes entsteht auf rund 1.800 m² das sogenannte NIO House, das Café, Meeting-Räume und Showroom verbindet. Der voraussichtliche Eröffnungstermin liegt im dritten Quartal 2024.

.