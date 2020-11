Nils Noack verstärkt Assiduus als technischer Direktor

Nils Noack

© Assoduus/Benjamin Pritzkuleit

Der Projektentwickler Assiduus verstärkt sein Team kontinuierlich weiter: Nils Noack wird neuer technischer Direktor und bringt in das Unternehmen seine umfassende und langjährige Expertise als kaufmännisch und technisch Verantwortlicher bei vielfältigsten Projektentwicklungen ein. Assiduus wurde Ende 2019 von den Immobilienexperten Alexander Happ (Ex-Buwog/Vonovia SE) und Robert-Christian Gierth (Ex-Colliers International) in Berlin gegründet [wir berichteten].

Nils Noack war zuletzt bei der Bauwens Development GmbH als Bereichsleiter Projektentwicklung tätig und dort sowohl technisch als auch kaufmännisch verantwortlich für die Entwicklungen am Standort Berlin. Zuvor war er Direktor bei CR Investment Management, Head of Technical Solutions.



Davor war er lange Jahre im Corporate Real Estate Bereich der Deutschen Bank tätig, wo er sich intensiv mit zukunftsweisenden Konzepten der nachhaltigen Bürogebäudeentwicklung, energetischen Optimierung und modernen Büro- und Nutzungskonzepten auseinandersetzte.