Nils Lueken verstärkt die Geschäftsführung der Goldbeck Facility Services

Nils Lueken ist mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 in die Geschäftsführung der Goldbeck Facility Services GmbH eingetreten. Er folgt auf Dr. Rüdiger Hotten, der sich nach mehr als 15 Jahren als Geschäftsführer in den Ruhestand verabschiedet. In seiner neuen Funktion möchte Lueken mit seiner umfassenden Fach- und Marktkenntnis die positive Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben.

Der studierte Diplom-Kaufmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Facility Management-Branche und langjährige Führungserfahrung. Vor seinem Wechsel zu Goldbeck fungierte Nils Lueken als Vorstandsmitglied der igefa SE & Co. KG für Vertrieb und Marketing. Dort betreute er unter anderem die Unternehmensbeteiligungen in den Niederlanden, Polen und Österreich. Davor war der 53-Jährige unter anderem als COO und Mitglied des Vorstands bei der Gegenbauer Holding SE & Co. KG sowie als Geschäftsführer der RGM Holding GmbH tätig. Bei RGM zeichnete er sich u.a. für die Bereiche Business Development sowie Merger & Acquisitions verantwortlich und begleitete in dieser Rolle zahlreiche Unternehmens- und Beteiligungstransaktionen.



„Nils Lueken ist die ideale Ergänzung für unser Führungsteam. Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Facility Management, seiner markt- und kundenorientierten Arbeitsweise, seiner Erfahrung bei Unternehmenstransaktionen und in der Steuerung internationaler Beteiligungen bringt er genau das Profil mit, das wir suchen. Mit ihm sind wir fortan hervorragend aufgestellt, um unsere Marktposition im Facility Management-Bereich im In- und Ausland noch weiter zu stärken“, sagt Dr. Andreas Iding, Geschäftsführer der Goldbeck Services GmbH.