Nikolaus Thätner startet als GF für Development Partner in Berlin

Nikolaus Thätner

Der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner hat sein Team zum 1. Juli 2018 mit dem Engagement von Nikolaus Thätner als Geschäftsführer Projekte verstärkt. Der 1958 bei Freiburg geborene, erfahrene Projektentwickler wird im Zuge der Expansion von Development Partner den Aufbau der Berliner Repräsentanz, die Umsetzung des bereits vorhandenen Projektes „Elements“ an der Spree in Berlin-Mitte sowie auch die weitere Projektakquisition mit verantworten.

Nikolaus Thätner war zuletzt 15 Jahre als Projektentwickler und Manager bei ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG für die Konzeption von Einkaufszenten sowie deren Realisierung bzw. Revitalisierung verantwortlich. Hierbei zählen die ‚Schloss Arkaden‘ in Braunschweig, die ‚Hamburger Meile‘ sowie zuletzt die Erweiterung des ‚PEP‘ in München zu seinen Highlight-Projekten. Ebenso verfügt er über langjährige Erfahrungen in der Entwicklung von Büro- bzw. Gewerbeimmobilien, nicht zuletzt durch die Entwicklung des multifunktionalen ‚Daimler-Quartiers‘ am Potsdamer Platz.