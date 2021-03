NIKM verkauft Geschäftshaus in Mülheim

Die NIKM GmbH hat ein Geschäftshaus an der Aktienstraße in Mülheim an der Ruhr an einen Projektentwickler aus dem Raum Frankfurt verkauft. Die Gesamtnutzfläche des Objektes beträgt rund 3.995 m² und ist im Erdgeschoss an Rewe vermietet.

.

Weitere Mieter im Objekt sind ein Reisebüro, ein Frisörgeschäft, ein Fenster- und Türen-Studio, eine Hausverwaltung sowie eine Zahnarztpraxis. Über den Kaufpreis des Objektes haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Geplant ist es, im Erdgeschoss die Mietfläche des Rewe-Marktes zu vergrößern, um hier einen modernen und zeitgemäßen Lebensmittelmarkt zu entwickeln. Des Weiteren ist die Revitalisierung sowie Neuvermietung der Flächen im 1. Obergeschoss ein Ziel des Projektentwicklers. Unterstützt wird er hierbei ebenfalls durch die NIKM GmbH aus Dorsten.