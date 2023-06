Niklas Swertz ergänzt Führungsteam der Wohnkompanie NRW

Niklas Swertz erweitert zum 1. Juli 2023 die Niederlassungsleitung am Standort Düsseldorf. In seiner neuen Position wird er die Projektentwicklung und die in Akquisition verantworten. Er übernimmt die Standortverantwortung von Katrin Eming, die weiterhin für die Region Düsseldorf als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht, sich jedoch zukünftig stärker auf ihre Aufgaben in der Geschäftsführung und Entwicklung der Geschäftsfelder konzentrieren wird.

Swertz begann seinen beruflichen Werdegang mit einer Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Hochtief Solutions AG. Hier folgten Positionen in der kaufmännischen Projektbegleitung und im Controlling. Berufsbegleitend schloss er 2016 ein Studium Master of Arts (General Management) ab. Im Jahr 2017 wechselte Swertz zu Die Wohnkompanie NRW. 2020 absolviert er erfolgreich das Kontaktstudium Immobilienökonomie an der IREBS.



Bei Die Wohnkompanie NRW durchlief er die klassische Laufbahn vom Junior-Projektentwickler zum Projektentwickler, übernahm als Geschäftsführer und Prokurist in Projektgesellschaften nach und nach Verantwortung und wurde schließlich zum Prokuristen berufen.