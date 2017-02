Hemsö auf Expansionskurs in Deutschland

Das schwedische Unternehmen Hemsö Fastighets AB hat im Jahr 2016 sein Portfolio an Pflegeheimen in Deutschland durch zahlreiche Zukäufe weiter ausgebaut. Für das laufende Jahr sind Ankäufe weiterer Heime, sowohl Bestandsimmobilien als auch Projektentwicklungen, geplant. Um die Portfolioerweiterung realisieren zu können, wurde auch beim Personal aufgestockt. Seit Anfang des Jahres verstärkt Niklas Arvidsson als Acquisition Manager das Deutschland-Team.

Zusammen mit Christopher Dobsch verantwortet Niklas Arvidsson jetzt für Hemsö die Akquisition von Pflege- und Seniorenheimen in Ostdeutschland. Der gebürtige Schwede arbeitet bereits seit Mitte des Jahres 2015 als Analyst bei Hemsö.



Hemsö-Bestand ist 354 Mio. Euro wert

Im vergangenen Jahr wurden mehr als 60 Millionen Euro in den Ankauf von sieben Einrichtungen mit rund 500 Betten und 85 betreuten Wohnungen in Deutschland investiert. Diese Pflegeheime sind über die ganze Bundesrepublik verteilt und befinden sich in Kiel, Rehren, Bonn, Nittenau [Hemsö und S&P investieren in Pflegeheime], Darmstadt und Bremen-Findorf sowie Bremen-Groepelingen [Hemsö erweitert Portfolio in Deutschland]. Die Belegungsquote in den 37 Pflegeheimen von Hemsö konnte im Jahr 2016 von durchschnittlich 94 Prozent auf rund 97 Prozent gesteigert werden. Derzeit beläuft sich der Marktwert des Gesamtbestands in Deutschland auf circa 354 Millionen Euro.



„Mit den Ankäufen im Jahr 2016 haben wir unser Ziel, den Bestand in Wachstumsregionen ganz Deutschlands auszubauen, weiter vorangetrieben„, erläuterte Jens Nagel, Geschäftsführer der Hemsö GmbH. “Mit der Erweiterung unseres Teams im Asset-Management sind wir optimal vorbereitet, weitere Ankäufe, unter anderem von sanierungsbedürftigen Objekten wie dem in Darmstadt, zu realisieren. Aber auch Ankäufe wie das Aqua-Portfolio im November stehen weiter auf unserer Einkaufsliste", ergänzt Nagel.



Anleihe schafft finanziellen Spielraum

Im August 2016 hatte Hemsö Fastighets AB eine zehnjährige Anleihe von 500 Millionen Euro im europäischen Anleihenmarkt ausgegeben - die erste Anleihe in Euro und nicht in Schwedischen Kronen [Hemsö gibt erste Anleihe im Euroraum aus ]. Mit dem Emissionserlös sollen bestehende Schulden refinanziert werden, aber auch finanzieller Spielraum für Ankäufe geschaffen werden.



In Deutschland operiert Hemsö in strategischer Zusammenarbeit mit der Quadoro Doric Real Estate GmbH. Dabei unterstützt Quadoro Doric insbesondere bei Ankäufen von Pflegeimmobilien in Westdeutschland.