Nikkiso mietet 1.200 m² am Überseering

Die Hansainvest Real Assets GmbH hat in ihrem gerade fertiggestellten Neubauobjekt „Ü8" 1.244 m² Bürofläche an die Nikkiso Europe GmbH vermietet. Mietbeginn des langfristigen Mietvertrages war der 01.12.2016. Damit sind 83 Prozent der 21.000 m² Gesamtfläche des Bürogebäudes am Überseering 8 in Hamburg vermietet. Weitere Mieter des Neubauobjektes sind unter anderem RWE Innogy, eine Tochtergesellschaft des Energieversorgers RWE, und Vestas, ein führender Lieferant von Windenergielösungen sowie Akquinet, international tätiges IT-Beratungsunternehmen.

