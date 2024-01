Niels Fischer leitet Treureal Property Management

Niels Fischer MRICS ist seit dem 1. Januar Geschäftsführer der Treureal Property Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Familienheim Rhein-Neckar eG und Teil der Immobiliengruppe Rhein-Neckar. Er tritt damit die Nachfolge von Robert Wappler an, der sich auf eine neue Aufgabe innerhalb der Immobiliengruppe Rhein-Neckar (IGRN) vorbereitet.

.

Fischer verfügt über rund 30 Jahre Erfahrung im Immobilienmanagement, -investment und -consulting sowie über ein etabliertes und fundiertes Netzwerk in der Branche. Zuvor war er u.a. für Union Investment, die Aareal Bank Gruppe sowie Interboden tätig. Er ist Mitglied in zahlreichen Berufsorganisationen, wie beispielsweise RICS, gif und Immoebs.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Niels Fischer einen ausgewiesenen Immobilienexperten an Bord haben. Seine langjährige Management- und Branchenexpertise ist wichtig, um den in 2023 begonnen Strategie- und Transformationsprozess der Immobiliengruppe Rhein-Neckar auf die Treureal Property Management GmbH zu übertragen und nachhaltig zu implementieren.", so Prof. Dr. Thomas Glatte, Vorstandsvorsitzender der Familienheim Rhein-Neckar eG, der in der Geschäftsführung der Treureal Property Management GmbH bleibt.