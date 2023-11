Niedersachsen Sotheby's eröffnet zweiten Immobilienshop

Nach dem ersten Shop in Hannover eröffnet Niedersachsen Sotheby´s International Realty Anfang Januar 2024 seinen zweiten Shop in Großburgwedel.

Niedersachsen Sotheby´s International Realty wird von dem Shop in der Von-Alten-Straße 3 in Großburgwedel aus die Standorte Isernhagen-Süd, Wedemark, Celle, Steinhuder Meer sowie Leine-Aller-Tal betreuen. Ansprechpartner vor Ort ist Dr. Thomas Wagner. „Gegen den Trend und den Wettbewerb expandiert Niedersachsen Sotheby´s International Realty seine Aktivitäten mit seiner Shop-Eröffnung in Großburgwedel und zollt dem Immobilienmarkt der Stadt und seiner Umgebung mit seinen Häusern und Grundstücken Tribut.“



Niedersachsen Bremen Sotheby´s Realty International verzeichnet mit dem neuen Standort in Hannover dieses Jahr eine erhöhte Nachfrage nach Immobilien auf dem Land. Der Trend zum Homeoffice sowie auch die zunehmenden Einschränkungen im innerstädtischen Verkehr führen zu einer erhöhten Attraktivität der Subzentren vor der Stadt. „Insbesondere der Norden Hannovers mit Isernhagen, Großburgwedel, Wedemark und dem Leine-Aller-Tal sind mittlerweile begehrte Lagen. Hier liegen die luxuriösen Villen und Anwesen in der Heide, zwischen Wäldern und Wiesen. In den durch Fachwerk geprägten Geschäftszentren haben sich hochwertige Geschäfte und Restaurants etabliert, die ein entspanntes Leben ermöglichen“, so Bühre abschließend.