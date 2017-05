Niederrad: Arbireo Capital sichert sich Office-Komplex - zur Wandlung

Das Papier trägt die schlichte Nummer 872 und war von interessierten Investoren der ehemaligen Bürostadt Frankfurt-Niederrad sehnlichst erwartet worden: Seit dem letzten Herbst ist der Bebauungsplan 872 „Lyoner Straße“ rechtskräftig - und er schafft nicht nur Planungsrecht für den Wohnungsneubau, sondern auch für die Umnutzung von Gewerbeimmobilien, was zahlreiche Projekte anstieß: Catella Project Managment hat bereits zu Beginn des Jahres ihr Projekt „Living Lyon“ in der Rhonestraße 2/Ecke Lyoner Straße gestartet [wir berichteten], die ABG Frankfurt setzte im März für ihren Wohnpark in der Lyoner St

Fotos: Dr. Lübke & Kelber



[…]