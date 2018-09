Niederländisches Warenhaus Hema eröffnet Store in Mannheim

Die Warenhauskette Hema aus den Niederlanden expandiert weiter: Insgesamt gut 700 m² Einzelhandelsfläche mietete die Hema GmbH & Co. KG in bester Lage im Quadrat E1 1-4 in der Mannheimer Innenstadt. Eigentümer der Liegenschaft ist ein institutioneller Investor. Vorheriger Nutzer der Ladenfläche war Gerry Weber. Die Eröffnung ist pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts geplant. Den Mietvertrag vermittelten die Retail-Berater von BNP Paribas Real Estate.

.