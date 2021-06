Der Schokoladen- und Keksproduzent van Delft wird im Sommer einen Pop-up-Store in der Ruhrmetropole eröffnen. Rund 170 m² Fläche mietete das Unternehmen dafür in der 1A-Lage in der Kettwiger Straße 3 im Erd- und Untergeschoss. Das Retail Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate hat die Eigentümerin des Objekts, die DWI…

[…]