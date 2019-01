Nicole Römer übernimmt Retail Investment bei Cushman & Wakefield

Nicole Römer

© Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield hat die Leitung des Geschäftsbereichs Retail Investment neu besetzt: Am 1. Januar 2019 wurde Nicole Römer (45) Head of Retail Investment. Nicole Römer kommt von Art-Invest, wo sie die Position Head of Retail innehatte. Zuvor war sie neun Jahre lang bei JLL, zuletzt als Team Leader Retail Investment Berlin. Bei Cushman & Wakefield wird sie nun International Partner.

.

„Der Bereich Retail Investment hat mit Nicole Römer eine qualifizierte und erfahrene Leiterin erhalten. Sie bringt langjährige Expertise im Bereich Retail Investment in ihre neue Position ein. Es freut uns, dass wir unseren deutschlandweiten Ausbau unseres Dienstleistungsspektrums so hochwertig verstärken konnten“, sagt Alexander Kropf, Head of Capital Markets bei Cushman & Wakefield Germany.



Neben Nicole Römer ergänzt Jan-Philip Zur (31) ebenfalls seit Jahresbeginn das Retail-Investment-Team. Er war zuletzt bei der Cells Group als Director Investment & Development tätig und begann seine berufliche Laufbahn zuvor bei JLL. Jan-Philip Zur wird bei Cushman & Wakefield Partner.