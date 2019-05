Wohnkompanie Nord: Nicole Müller steigt zur Geschäftsführerin auf

Nicole Müller

©

Die Wohnkompanie Nord hat Nicole Müller mit Wirkung zum 1. Mai 2019 zur Geschäftsführerin berufen. Damit werden die Geschicke des Bauträgers für den Norddeutschen Raum nun wieder von einer Doppelspitze geführt.

.

„Nicole hat das Bauträgergeschäft von der Pike auf gelernt und wir arbeiten bereits viele Jahre vertrauensvoll und erfolgreich zusammen. Mit ihrer Berufung in die Geschäftsführung tragen wir einerseits der erfreulichen Geschäftsentwicklung mit der einhergehenden Aufgabenfülle Rechnung und andererseits der verdienten Entwicklung von Nicole Müller,“ erläutert Ralph Müller, geschäftsführender Gesellschafter.



Bereits studienbegleitend arbeitete Nicole Müller bei Architekturbüros und Bauträgern. Die Diplomingenieurin hat nach ihrem Architektur-Studium in ihrer beruflichen Laufbahn verschiedenste verantwortungsvolle Positionen bei namhaften Projektentwicklungsunternehmen bekleidet, immer mit dem Schwerpunkt Bauträgergeschäft, und hat langjährige Berufserfahrung in der Leitung von Projektentwicklungen. Vor ihrer Berufung zur Geschäftsführerin leitete Nicole Müller bereits als Prokuristin die Projektentwicklung bei Die Wohnkompanie Nord.