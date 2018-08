Nicolas Gösel und David Meurs verstärken Düsseldorfer Investment-Team von Aengevelt

Nicolas Gösel (1 / 2)

Aengevelt baut sein Experten-Team in Düsseldorf aus: Nicolas Gösel (30) und David Meurs (23) verstärken hier das Investment-Team. Während David Meurs das “klassische“ Investment-Segment unterstützt, liegt die Schwerpunkttätigkeit von Nicolas Gösel im Bereich Projektentwicklung, -initiierung und -begleitung.

Nicolas Gösel hat im Anschluss an sein Studium an der Universität Köln mit dem Abschluss Bachelor of Science im Bereich Geographie an der Universität Dortmund den Master of Science im Fachgebiet Raumplanung erworben. Hierbei wurde er als Werkstudent von Aengevelt begleitet und hat sich so parallel Praxiserfahrung angeeignet. Aufbauend auf dieser sinnvollen Kombination von Theorie und Praxis wird Nicolas Gösel bei Aengevelt anspruchsvolle Projekte u.a. auch im Bereich “Central Business Development CBD“ mit begleiten und betreuen.



David Meurs verfügt ebenfalls über eine exzellente Ausbildung im Immobilienbereich: An der HAWK Holzminden erwarb er zunächst den Bachelor of Science im Fachbereich Immobilienwirtschaft und Management und schloss daran ebenfalls an der HAWK mit dem Master of Engineering in dem zukunftsweisenden Themenfeld Nachhaltiges und Energieeffizientes Bauen an. Ergänzt wird seine Ausbildung durch internationale Studienaufenthalte sowie Praktika und berufliche Tätigkeiten als Immobilienmakler in der Region Niederrhein.