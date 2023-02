Nico Gießler wechselt als Regionalleiter Berlin zu Heimstaden

Nico Gießler wechselt von der Deutschen Wohnen als Regionalleiter Berlin zu Heimstaden. Damit fallen künftig über 20.000 Wohneinheiten in seine Zuständigkeit. In seiner neuen Funktion wird er die Umsetzung und Stärkung des „Friendly Homes“-Ansatzes auf lokaler Ebene verantworten.

Nico Gießler ist seit rund 12 Jahren in verschiedenen Positionen in der deutschen Wohnungswirtschaft aktiv. Zuletzt war er vier Jahre lang für die Deutsche Wohnen Gruppe tätig, wo er in seiner jüngsten Position einen Standort der Kundenbetreuung mit mehr als 20.000 Wohneinheiten leitete. Weitere berufliche Stationen des gebürtigen Berliners sind die Berlinhaus Verwaltung GmbH, Peloton Hausverwaltung und Grand City Property.



Die deutsche Hauptstadt spielt eine herausragende Rolle in der Strategie des Wohnungsunternehmens Heimstaden. Mit über 20.000 Wohneinheiten verteilt auf alle Bezirke (bis auf Marzahn-Hellersdorf) ist Berlin der größte Standort innerhalb des deutschen Heimstaden-Portfolios.