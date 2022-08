Nicholas Haas wird neuer Head of Development bei P3

P3 Logistic Parks ernennt Nicholas Haas zum neuen Head of Development. Bisher bekleidete er bei P3 eine Funktion als Senior Project Manager. Bereits seit 2020 ist Nicholas Haas für die Projektsteuerung und -entwicklung bei P3 zuständig.

.

Zu seinen vorigen Stationen gehören die Leitung und der Aufbau des Nürnberger Standorts des Planungs- und Beratungsunternehmens Arcadis und die Funktion als Bauleiter bei der AGB Frankfurt Holding. Hier verantwortete er unter anderem das Bau- und Claim-Management.



Für seine neue Position ist Haas hochgradig qualifiziert: Der Diplom-Ingenieur der Architektur besitzt zusätzlich einen Master of Business Administration (MBA) in Wirtschaftsingenieurwesen und einen Master of Laws (LL. M.) in Bau- und Vertragsrecht. Er soll P3 vor allem mit seiner Expertise in der Projektentwicklung unterstützen und die Expansionspläne vorantreiben.



„Unsere Development Pipeline in Deutschland ist aktuell mit spannenden Projekten gefüllt, wie etwa der Entwicklung von rund 140.000 m² Logistikfläche im Güterverkehrszentrum JadeWeserPort von Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Tiefwasserhafen [wir berichteten]. Ich freue mich, die Realisierung dieser und weiterer künftiger Projekte in neuer Verantwortung gemeinsam mit unserem achtköpfigen Team aktiv zu begleiten", erklärt Nicholas Haas, Head of Development P3 Logistic Parks Deutschland.