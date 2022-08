NIC veg Burger eröffnet ersten Standort im Stuttgarter Milaneo

Am 04. Oktober eröffnet das weltweit erste NIC veg Burger Restaurant in Baden-Württembergs größtem Einkaufszentrum Milaneo, direkt in der Stuttgarter Innenstadt. In prominenter Bestlage mitten im Foodcourt startet das innovative Quickservice-Konzept.

„Wir sind stolz, unser erstes NIC veg Burger Restaurant gerade im starken Wettbewerbsumfeld des Milaneo zu eröffnen. So können wir uns geschmacklich mit den Traditionalisten vergleichen lassen", sagt Holger Hutmacher, NIC Gründer und Inhaber. „Wir müssen heute niemandem mehr erklären, dass wir eine fleischfreie Ernährung, oder zumindest eine spürbare Reduzierung des Fleischkonsums für den Fortbestand unseres Planeten benötigen, einzig an schmackhaften Alternativen hat es bisher gemangelt“, erklärt Holger Hutmacher überzeugt.



Stuttgart soll aber erst der Anfang sein. Noch in diesem Jahr kommt mit dem Ettlinger Tor in Karlsruhe ein weiterer NIC-Standort dazu.