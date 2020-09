NHW vergibt Spenden in Höhe von 50.000 Euro

Die sozialen Projekte, die von der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) mit einer Spende gefördert werden, stehen fest: Acht Initiativen, die sich in der Corona-Pandemie engagieren, erhalten Spenden in Höhe von insgesamt 50.000 Euro.

.

35 Akteure der Zivilgesellschaft hatten sich über eine Online-Spendenplattform bei der Aktion „Stark für dein Projekt“ beworben, die Unternehmensgruppe entschied sich jetzt für acht zu fördernde Projekte. „Die große Resonanz zeigt uns, dass die Entscheidung, eine zentrale Plattform zur Vergabe unserer Spendenmittel zu schaffen, richtig war“, sagt Dr. Thomas Hain, Leitender NHW-Geschäftsführer. „Es ehrt uns, dass sich so viele Menschen in diesen schwierigen Zeiten gemeinsam mit uns gesellschaftlich engagieren wollen.“ Die NHW hatte für die Spendenaktion in diesem Jahr den thematischen Schwerpunkt „Solidarität in außergewöhnlicher Zeit“ gewählt. „Wir haben uns für die Projekte entschieden, bei denen wir glauben, dass wir mit unserer Unterstützung am meisten bewirken können“, so NHW-Geschäftsführer Dr. Constantin Westphal. NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer ergänzte: „Die Corona-Pandemie hat bei allen schrecklichen Nachrichten auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt gestärkt. Mit den Spenden können wir vielen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement in schwierigen Zeiten Danke sagen.“ Die geförderten Projekte erhalten jeweils Beträge zwischen 2.000 und 10.000 Euro.



Zu den geförderten Akteuren zählen:

• der Verein ClownsMadams & Buben (Rhein-Main)

• das Kinder- und Familienzentrum Jumpers in Kassel

• das Kinder- und Familienzentrum Jumpers in Offenbach

• das Bezirksjugendwerk der AWO Hessen-Süd in Frankfurt

• der Fußballverein SC Gräselberg



Auch im nächsten Jahr will die NHW Spendengelder von bis zu 60.000 Euro über die Online-Plattform „Stark für dein Projekt“ verteilen. „Die Vielzahl an Unterstützungsanfragen auf unterschiedlichen Wegen machte es in der Vergangenheit unmöglich, alle Anfragen zu berücksichtigen. Mit unserer neuen Bewerberplattform hat jede Initiative dieselbe Chance, für ihr Projekt zu werben. Gleichzeitig ermöglichen wir durch das öffentliche Verfahren und die klar festgelegten Entscheidungskriterien bei der Auswahl eine höchstmögliche Transparenz“, erklärt der Leitende NHW-Geschäftsführer Dr. Thomas Hain. Der thematische Schwerpunkt des Projekts soll in jedem Jahr wechseln.