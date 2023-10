NHW und Instone feiern weiteres Richtfest im Schönhof-Viertel

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt und Instone Real Estate feiern die Rohbaufertigstellung für mehr als 600 Wohnungen im neu entstehenden Schönhof-Viertel. Gestern fand das Richtfest mit Frankfurts Dezernenten für Planen und Wohnen, Marcus Gwechenberger, NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer und Ralf Werner, Geschäftsführer Instone Real Estate Development GmbH statt.

