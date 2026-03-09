NHW und EIB vereinbaren 465 Mio. Euro für Wohnungsbau in Hessen

Im Frankfurter Schönhof-Viertel haben die Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) und die Europäische Investitionsbank (EIB) eine umfangreiche Finanzierung für bezahlbaren Wohnraum besiegelt. Der Rahmenvertrag über 465 Millionen Euro ermöglicht Investitionen von rund einer Milliarde Euro in Neubau und energetische Modernisierung in Hessen. Insgesamt sollen sieben Neubauprojekte mit rund 1.350 Wohnungen sowie ein groß angelegtes Modernisierungsprogramm mit rund 5.200 Einheiten umgesetzt werden.

.

Die Vertragsunterzeichnung fand in einer Musterwohnung statt und wurde von Thomas Hain, Leitender Geschäftsführer der NHW, und Nicola Beer, Vizepräsidentin der EIB, vorgenommen. Im Anschluss erhielten die Gäste bei einem Rundgang durch das Schönhof-Viertel Einblicke in eines der aktuell größten Wohnungsbauprojekte Hessens.



Die Finanzierung ermöglicht der NHW die Umsetzung von Neubau- und Modernisierungsinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von rund einer Milliarde Euro. Die Mittel werden insbesondere für den Neubau von bezahlbarem, nachhaltigem und energetisch hochwertigem Mietwohnraum sowie für die energetische Sanierung und Modernisierung bestehender Wohngebäude eingesetzt. Insgesamt werden zwischen 2024 und 2029 sieben Neubauprojekte mit rund 1.350 Wohneinheiten und ein umfassendes Modernisierungsprogramm mit rund 5.200 Einheiten realisiert. Alle Neubauprojekte werden einen hohen energetischen Standard erfüllen, bei den Modernisierungsmaßnahmen wird der Primärenergiebedarf nach Abschluss der Arbeiten deutlich sinken.



„Mit der Rahmenfinanzierung der EIB sichern wir uns attraktive Konditionen“, sagt Hain. „Die Flexibilität und die langfristige Planungssicherheit, die uns diese Partnerschaft bietet, sind entscheidend, um den Herausforderungen des Wohnungsmarktes und der Energiewende erfolgreich zu begegnen.“



„Mit der neuen Finanzierung der Europäischen Investitionsbank über 465 Millionen Euro und unserer starken Partnerschaft mit der NHW geben wir dem bezahlbaren Wohnen in ganz Hessen einen kräftigen Schub: Wir ermöglichen Investitionen von rund einer Milliarde Euro, damit mehr Menschen eine moderne, gut angebundene Wohnung finden und ihre Energiekosten spürbar sinken. Das Schönhof-Viertel im Herzen Frankfurts zeigt, wofür die EIB gemeinsam mit der Nassauischen Heimstätte steht: ein neues Stück Stadt mit Wohnungen, Kitas, Grünflächen und Nahversorgung – und Deutschlands erster hybrider Quartiersgrundschule, in der unten gelernt und oben gewohnt wird. Dieses Modellprojekt ist ein Vorbild für Europa. Indem die EIB zusammen mit der Nassauischen Heimstätte nicht nur das Schönhof-Viertel, sondern ein breites Programm für Neubau und energetische Sanierung in ganz Hessen unterstützt, machen wir aus Gebäuden echte Nachbarschaften, stärken sozialen Zusammenhalt und schaffen bessere Lebensperspektiven für tausende Menschen im Land“, sagt Beer.



Die EIB-Finanzierung zeichnet sich durch besonders günstige Konditionen aus, die deutlich unter dem Marktniveau liegen. Ziel der Partnerschaft ist es, die Zahl der verfügbaren sozialen und bezahlbaren Wohnungen in Hessen zu erhöhen und den Bestand aufzuwerten. Damit soll der Druck auf dem Wohnungsmarkt gemindert und mehr Menschen der Zugang zu angemessenem, bezahlbarem Wohnraum ermöglicht werden. Durch Neubau und Sanierung trägt das Programm dazu bei, die Lebensqualität in den Quartieren zu steigern.