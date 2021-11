NHW schließt energetische Quartiersentwicklung in Wiesbaden ab

2018 hat die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) mit der energetischen und sozialen Quartiersentwicklung von 150 Bestandswohnungen in Wiesbaden-Biebrich begonnen. Drei Jahre später hat das Wohnungsunternehmen die Vollmodernisierung abgeschlossen, sodass auch die letzten Mieter zurück in ihre Wohnungen konnten.

