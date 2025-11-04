NHW feiert Richtfest in der Adolf-Miersch-Siedlung

Die Unternehmensgruppe Nassauische HeimstÃ¤tte Wohnstadt (NHW) erweitert ihr Wohnungsangebot in der MelibocusstraÃŸe 48 um ein Mehrfamilienhaus mit 39 Wohnungen, davon 15 gefÃ¶rdert. HierfÃ¼r wurde am Mittwoch, 29. Oktober, Richtfest gefeiert. Das Land Hessen fÃ¶rdert den sozialen Wohnungsbau in Niederrad mit rund zwei Millionen Euro, die Stadt Frankfurt unterstÃ¼tzt zusÃ¤tzlich mit rund 1,2 Millionen Euro. Insgesamt investiert die NHW mit diesem Neubau rund 15 Millionen Euro.

â€žInnenentwicklung ist eine bewusste Entscheidung: Wir bauen nicht irgendwo, sondern gezielt im Bestand und im gewachsenen Quartier. Mit einem bedarfsorientierten Wohnungsmix, der auf die Altersstruktur und BedÃ¼rfnisse der Bewohner abgestimmt ist, schaffen wir Wohnraum, der das bestehende Angebot sinnvoll ergÃ¤nzt. Unser Ziel ist die Stabilisierung und ZukunftsfÃ¤higkeit des Quartiers â€“ durch soziale Durchmischung, funktionierende Nachbarschaften und nachhaltige Nutzung bestehender Strukturen, mit einer guten Infrastruktur, kurzen Wegen, vorhandener Anbindung. Dabei Ã¼bernehmen wir Verantwortung, um das Wohnumfeld fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahrzehnte lebenswert zu gestaltenâ€œ, sagt Monika Fontaine-Kretschmer, NHW-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin, beim Richtfest im Beisein von Marcus Gwechenberger, Dezernent fÃ¼r Planen und Wohnen.



FÃ¼r Gwechenberger ist der Neubau ein wichtiger Baustein in der Frankfurter Wohnungspolitik. â€žDas Richtfest in der Adolf-Miersch-Siedlung zeigt: In Frankfurt wird weiter gebaut und dringend benÃ¶tigter Wohnraum geschaffen. Neben der Umwandlung von BÃ¼ros in Wohnungen â€“ wie im benachbarten Lyoner Quartier â€“ und der Entwicklung neuer FlÃ¤chen am Stadtrand ist die Nachverdichtung im Bestand ein zentraler Baustein unserer Wohnungspolitik. Sie nutzt die vorhandenen Potenziale der Stadt, schafft neuen Wohnraum und stÃ¤rkt bestehende Quartiere. Besonders wichtig ist dabei, dass ein Teil der Wohnungen gefÃ¶rdert ist, denn so bleibt Wohnen bezahlbar und die soziale Mischung im Viertel erhalten. Mit diesem Neubauprojekt investiert die NHW in die Zukunft der Adolf-Miersch-Siedlung und in die Weiterentwicklung Frankfurts.â€œ



Angeboten wird ein bunter Mix aus 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen von 53,5 mÂ² bis 113,5 mÂ², der fÃ¼r Singles und Paare ebenso geeignet ist wie fÃ¼r Familien mit Kindern. Alle Wohnungen verfÃ¼gen Ã¼ber Balkone oder eine Dachterrasse, die Wohnungen im Erdgeschoss Ã¼ber einen Mietergarten. Auf einer GrundstÃ¼cksflÃ¤che von 1.350 mÂ² entsteht bis 2027 ein fÃ¼nfgeschossiges Mehrfamilienhaus plus Tiefgarage. Den Mieterinnen und Mietern stehen 14 Tiefgaragen-StellplÃ¤tze zur Anmietung sowie ein Car-Sharing-Fahrzeug zur VerfÃ¼gung. Die Energieversorgung der Mietwohnungen erfolgt Ã¼ber eine energieeffiziente WÃ¤rmepumpe fÃ¼r die Trink- und HeizwassererwÃ¤rmung und fÃ¼r die Niedrigtemperatur-FlÃ¤chenheizung.



Die Adolf-Miersch-Siedlung umfasst eine FlÃ¤che von knapp 50 Hektar und liegt im sÃ¼dwestlichen Niederrad. Sie grenzt im Norden an die GoldsteinstraÃŸe, im Osten an die Gerauer StraÃŸe, im SÃ¼den an die WaldfriedstraÃŸe und im Westen an die Mainbahn. Die Adolf-Miersch-Siedlung zÃ¤hlte mit einer Gesamtzahl von rund 1800 Wohnungen zu den groÃŸen Bauprojekten der Nachkriegszeit. Zwischen 1956 und 1965 realisierte die NHW gemeinsam mit anderen Wohnungsbaugesellschaften ein fÃ¼r die damalige Zeit typisches Wohnquartier mit Ã¼berwiegend vier- und fÃ¼nfgeschossigen Zeilenbauten, groÃŸzÃ¼gig angelegten FreiflÃ¤chen und vom Verkehr getrennten FuÃŸwegenetz.



Die NHW bewirtschaftet derzeit in der Adolf-Miersch-Siedlung circa insgesamt 1200 Mietwohnungen und verwirklicht hier ein ganzheitliches Konzept, um das Quartier fit fÃ¼r die Zukunft zu machen. Neben der energetischen Modernisierung der BestandsgebÃ¤ude erfolgte bereits eine QuartiersergÃ¤nzung mit 25 gefÃ¶rderten Wohnungen im Passivhausstandard. Die NHW setzt auf moderne MobilitÃ¤tskonzepte und haushaltsnahe Dienstleistungen durch das Wohn-Service-Team fÃ¼r Ã¤ltere Mieterinnen und Mieter.



FÃ¼r diese ganzheitlich umgesetzte Quartiersentwicklung wurde die Adolf-Miersch-Siedlung 2019 als erstes Quartier in Hessen mit dem Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r Nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet.