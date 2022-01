NHW erhöht Wohnungsbestand in Kassel und Fulda

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt erweitert ihren Bestand in Kassel und Fulda mit dem Ankauf von 113 Wohnungen. Weitere Zukäufe von Wohnungen und Grundstücken sind laut des Wohnungsunternehmens geplant.

.

Die Unternehmensgruppe hat in der Weidstücker Straße in Kassel 65 Wohneinheiten und zusätzliche Tiefgaragen-Stellplätze von einem privaten Bestandshalter angekauft. Darüber hinaus hat die NHW in Fulda 48 Wohneinheiten von der Fondsgesellschaft ImmoChance Deutschland G.P.P.2 GmbH & Co. KG des Emissionshauses Primus Valor erworben. Vermittelt hat den Ankauf die RHE Grundbesitz KG aus Berlin.



Auch der noch im vergangenen Jahr erfolgte Erwerb der alten, leerstehenden DRK-Klinik in Kassel für die eigene Projektentwicklung zählt zu den jüngsten Akquisitionserfolgen der NHW. Das Unternehmen will in den nächsten Jahren konsequent weiterwachsen und den Bestand von derzeit ca. 59.000 Wohnungen perspektivisch erweitern. „Es sind daher noch weitere Zukäufe und Grundstücks-Akquisitionen geplant“, sagt Bernd Peuster, NHW-Fachbereichsleiter Akquisition Nord. „Von Interesse sind für uns dabei nicht nur große Objekte, sondern auch Wohnanlagen ab 50 Wohneinheiten, Grundstücke zur Planung und Bebauung sowie schlüsselfertige Ankäufe beziehungsweise Projektentwicklungen an geeigneten Standorten in ganz Hessen.“ Die NHW setzt auf ein breit gefächertes Feld, um das Wachstumsziel erreichen und weiteren dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zur Verfügung stellen zu können.