NHW baut im Kasseler Martini-Quartier

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) baut im Martini-Quartier in Kassel das MartiniTor und investiert rund 17 Millionen Euro. Land Hessen und Stadt Kassel unterstützen das Vorhaben mit günstigen Darlehen über rund 1,5 Millionen Euro sowie Zuschüssen in Höhe von rund 410.000 Euro. Bei einem gemeinsamen Rundgang machten sich NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle sowie Sascha Holstein, Regionalcenterleiter der Wohnstadt in Kassel, ein Bild vom aktuellen Stand der Arbeiten.

