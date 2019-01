NH Mannheim feiert Eröffnung

Zimmeransicht im NH Mannheim

Die NH Hotel Group hat gleich zum Jahresanfang allen Grund zum Feiern: Am 3. Januar eröffnete das NH Mannheim mit 225 Zimmern und acht Veranstaltungsräumen. Das Vier-Sterne-Haus der Kernmarke NH Hotels in der Seckenheimer Straße 146 ist nur wenige Meter von Planetarium und Luisenpark entfernt und liegt zudem unweit des Paradeplatzes, dem zentralen Treffpunkt in der Innenstadt. Die Immobilie wurde von der GBI AG, Deutschlands größtem Hotelentwickler, auf einer zuvor als Parkplatz genutzten Fläche gebaut und wird unter einem langfristigen Pachtvertrag durch die NH Hotel Group betrieben. Derzeit ist die Hotelgruppe mit dem NH Mannheim Viernheim, NH Weinheim, NH Hirschberg Heidelberg und NH Heidelberg mit vier Hotels in der Region Rhein-Neckar vertreten.

.

„Das NH Mannheim spricht mit seiner modernen und komfortablen Ausstattung sowie dem guten Preis-Leistungsverhältnis unterschiedliche Gästegruppen wie Geschäfts- und Städtereisende an. Unser neues Full-Service-Haus ist eine hervorragende Ergänzung unseres Portfolios in der bedeutenden Metropolregion Rhein-Neckar“, sagt Maarten Markus, Managing Director Northern Europe bei der NH Hotel Group.



Boomender Hotelmarkt in Mannheim

Der Hotelmarkt in Mannheim floriert. Die Zahl der Gästeübernachtungen erhöhte sich in Mannheim zwischen 2004 und 2017 um 85 % auf inzwischen rund 1,4 Millionen pro Jahr. Das sorgte 2017 auch bei der Bettenauslastung für einen Höchstwert von 49,9 %. Das NH Mannheim kann von dieser Entwicklung besonders profitieren. Denn laut einer Untersuchung von ghh Consult im Auftrag der Stadtverwaltung und des Stadtmarketings gibt es für Tagungen und Kongresse, einem der wichtigsten Bereiche für Übernachtungsanfragen, zu wenige Hotels mit großem Zimmerangebot und ausreichenden Kapazitäten für solche Veranstaltungen. „Durch den Konferenzbereich mit acht Veranstaltungsräumen wird das NH Mannheim sicherlich einen Wettbewerbsvorteil haben“, ist Jan Winterhoff, Director of Hotel Development der GBI AG, überzeugt.“ Für die Messe- und Kongress-Gäste ist auch das Full-Service-Konzept des NH Mannheim wichtig – mit einem Restaurant, einer Bar, einem Fitnessbereich und 70 hoteleigenen Parkplätzen.



„Weiteres Wachstumspotential gibt es bei Übernachtungen ausländischer Gäste. Dieser Markt ist mit 21,3 % in Mannheim noch vergleichsweise gering“, ergänzt Winterhoff. Für viele internationale Gäste, die bisher andere Schlaf-Städte in der Region wählen, könne das Haus der spanischen Hotelgruppe eine interessante Alternative sein. Über die Gestaltung der Fassade an dem neuen Hotelbau ist im Rahmen eines Architekturwettbewerbs entschieden worden. Diesen gewann das Büro prasch buken partner architekten aus Hamburg.



Hoteldirektor kommt aus den eigenen Reihen

Hoteldirektor des NH Mannheim ist Daniel Veit und kommt aus den eigenen Reihen. Der 36-Jährige hat bereits eine lange Karriere bei der NH Hotel Group mit beruflichen Stationen in Stuttgart und Hamburg zurückgelegt, bevor er vor sechs Jahren die Aufgabe des General Managers im NH Zürich Airport übernahm. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Mannheim und bin überzeugt, dass ich mit meinem Team aus 36 Mitarbeitern das Haus erfolgreich auf dem lokalen Hotelmarkt positionieren werde“, so Daniel Veit über seine neue Aufgabe.