NH Hotel München Messe nach Erbpachtmodell verkauft

Continuum Capital und Adamma Investment haben noch vor dem Jahreswechsel 2016/17 das mit dem NH Hotel München Messe bebaute Grundstück von einem geschlossenen Fonds, der durch BMO Real Estate Partners (früher F&C Reit) verwaltet wird, gekauft.

Das in München Bogenhausen an der Eggenfelderstraße 100 gelegene 4-Sterne Tagungshotel eröffnete 1994, wurde 2012 saniert und verfügt über 253 Zimmer sowie 180 Stellplätze. Die Immobilie wird künftig durch McCafferty Asset Management verwaltet. Langfristige Mieterin des Hotels ist die NH Hotel Group. Die Off-Market-Transaktion wurde durch Teilung der Immobilie in ein Erbbaugrundstück und ein langlaufendes Erbbaurecht optimiert. Während Continuum Capital und Adamma Investment, eigens für d...

[…]