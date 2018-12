NH Hotel baut Luxus-Segment aus

Die NH Hotel Group in der Business Unit Northern Europe baut ihre Premiummarke NH Collection in den Niederlanden, Belgien und Deutschland aus. Den Anfang macht im Mai 2019 das NH Collection Amsterdam Flower Market. Im Juni 2019 folgen das NH Collection Antwerp Centre in Belgien und im August 2019 mit dem NH Collection München Bavaria (ehemals NH Deutscher Kaiser) das achte NH Collection-Hotel in Deutschland. „Wir gehen davon aus, dass der Luxushotelmarkt in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Geschäftsreisende wie Leisure-Gäste entscheiden sich verstärkt für Erlebnisse, Komfort und Servicequalität. Wir erweitern unser Portfolio daher nicht nur in den Niederlanden, sondern auch auf gesamteuropäischer Ebene, um dieses Bedürfnis noch besser erfüllen zu können,“ sagt Maarten Markus, Managing Director Northern Europe, der NH Hotel Group.

Ausbau der Premiummarke NH Collection auch in Deutschland

Derzeit gibt es weltweit 75 NH Collection Hotels, darunter fünfzehn Häuser in der Business Unit Northern Europe. In Deutschland ist die NH Hotel Group mit sieben Häusern ihrer Premiummarke in Berlin, Hamburg, Dresden, Köln, Frankfurt und Nürnberg vertreten. Das NH Collection München Bavaria entsteht aus dem ehemaligen NH München Deutscher Kaiser in der Arnulfstraße 2 und soll mit 219 Zimmern das Flagship-Hotel der Marke in Deutschland werden. In Planung ist zudem für Frankfurt das NH Collection Frankfurt Spin Tower mit rund 350 Zimmern. Das Gebäude wird an der Mainzer Landstraße/Ecke Güterplatz nach Plänen von Hadi Teherani von Groß & Partner bis 2022 entwickelt.