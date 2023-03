Der japanische Automobilzulieferer NGK Spark Plug Europe GmbH mietet rund 5.600 m² Bürofläche im The Square in Ratingen an. Eigentümer der Neubauimmobilie ist eine von ARA Europe Private Markets als Investmentmanager verwaltete Objektgesellschaft, die von Sonar Real Estate bei der Vermietung beraten wird. Avison Young war bei der Anmietung exklusiv

Fotos: HPP Architekten / Cube Real Estate



[…]