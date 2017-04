Nexus Energie bleibt am Düsseldorfer Standort Seestern

Der unabhängige Energieversorger, die Nexus Energie GmbH, ein Tochterunternehmen der spanischen Nexus Energía S.A., bezieht neue Büroräume in der Fritz-Vomfelde-Straße 34-38 in Düsseldorf. Die langfristig angemietete Fläche umfasst 960 m² und befindet sich im Büro- und Hotelkomplex „Aura“. Während des Vermittlungsprozesses war Savills im Rahmen eines Exklusivmandats für den Mieter beratend tätig.

.

„Das Hotel- und Bürogebäude „Aura“ ist Teil des aufstrebenden Standortes Seestern im Stadtteil Lörick westlich des Rheins. Bereits vor fünf Jahren, als die Nexus Energie GmbH in die Business-Metropole kam, bezogen sie eine Fläche im Seestern und wollten diesem treu bleiben“, so Jan-Niklas Schroers, Teamleader Office Agency bei Savills in Düsseldorf. „Das Besondere an dem Objekt sind neben der optimalen Lage die individuell teilbaren Nutzungskonzepte.“ „Aura“ hat eine Gesamtfläche von fast 16.000 m² und bietet auf rund 7.000 m² Büroflächen. Corpus Sireo Real Estate ist für das Asset Management der Liegenschaft beauftragt. Das Objekt ist in einen Immobilienfonds eingebracht. Neben der Nexus Energie GmbH beherbergt die Immobilie unter anderem auf rund 7.200 m² ein Mercure-Hotel mit rund 162 Zimmern.



Außerdem konnte das Maklerhaus einen neuen Mieter für das Objekt "Forum Oberkassel“ im Düsseldorfer Teilmarkt Linksrheinisch melden: Erst kürzlich unterschrieb die Fairconcept Gebäudeservice GmbH einen Vertrag über 400 m² und sieben Jahre Laufzeit in der Hansaallee 249. Vermieter der rund 20.500 m² großen Büroimmobilie ist die Corpus Sireo Asset Mangement Commercial GmbH.