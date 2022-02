Die Nexum Capital S.à r.l. hat den “Nexum Tor Funds I SCSp SICAV RAIF” an den Start gebracht. Der Fonds investiert in notleitende Immobilienkredite und Immobilien bzw. Gesellschaften mit Wertsteigerungspotenzial in finanzieller Schieflage. Als exklusiver Berater für das Investment- und Asset-Management wurden Arcida Advisors beauftragt.

