Next Generation kauft Gesamtschul-Projekt in Köln für 48,5 Mio. Euro

Die Projektgesellschaft OSK Bildung Sürther-Feld GmbH & Co. KG hat ihre gesamten Geschäftsanteile an den Impact Fund der Next Generation Invest verkauft. Der Kaufpreis betrug 48,5 Millionen Euro.

.

Der Projektgesellschaft OSK Bildung Sürther-Feld gehört ein über 12.000 m² großes Grundstück im Neubaugebiet Sürther Feld in Köln-Rodenkirchen. Hier soll voraussichtlich Mitte 2022 ein neues Schulgebäude mit einer Dreifachsporthalle für die „Offene Schule Köln“ (OSK), eine staatlich genehmigte Ersatzschule als inklusive Gesamtschule in privater Trägerschaft entstehen. Die Schule, die bisher 345 Schüler aufnimmt, soll dann auf 650 Schüler erweitert werden. Auch eine Grundschule und eine Jugendeinrichtung sind in diesem Gebäude geplant.



Die Next Generation Invest GmbH fokussiert sich mit Ihrem Impact Fund ausschließlich auf Immobilien, mit denen ein klarer sozialer und ökologischer Mehrwert geschaffen werden kann. Schwerpunktthemen des Fonds sind die Bereiche bezahlbarer und angemessener Wohnraum, qualitativ hochwertige Bildung, Einrichtungen für den Erhalt und die Förderung von Lebensqualität sowie Immobilieninfrastruktur von besonderem öffentlichen Interesse. Zentrales Element der Anlagestrategie ist das aktive Asset Management, welches nach Ankauf einer Immobilie das Ziel verfolgt, die positive soziale und/oder ökologische Wirkung weiter zu erhöhen sowie mögliche negative Auswirkungen zu minimieren. Der Fonds ist gemäß EU-Offenlegungsverordnung als Artikel-9-Fonds klassifiziert.



Der als AIFM-verwaltete Luxemburger Spezialfonds wurde bei der Transaktion von der Next Generation Invest GmbH sowie der Wirtschaftskanzlei Fieldfisher Deutschland beraten. Die Projektgesellschaft OSK Bildung Sürther-Feld von einem Corporate/M&A- und Real Estate-Team der Wirtschaftskanzlei Friedrich Graf von Westphalen & Partner.