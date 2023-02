Next erwirbt Kita-Portfolio in Bremen

Kurz vor Jahresende hat der Spezial-Investmentfonds Next S.C.A. SICAF-FIS, Next Impact Fund, vier in Bremen gelegene Immobilien im Rahmen einer Portfoliotransaktion für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag erworben. Die juristische Beratung der Transaktion erfolgte käuferseitig federführend durch Fieldfisher.

.

In den vier Gebäuden werden von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen Kindertagesstätten betrieben, in denen bis zu 350 Kinder betreut werden können. Die zwischen 2018 und 2022 fertiggestellten Gebäude zeichnen sich nicht nur durch eine kindgerechte Ausrichtung wie z.B. Kreativräume, Kinderküchen, oder Bewegungsräume aus, sondern insbesondere auch durch eine nachhaltige und wirtschaftliche Bauweise.



Der Erwerb der sozial ausgerichteten Assets reiht sich damit nahtlos in das Portfolio der Next ein, das eine wirkungsorientierte Impact Strategie insbesondere im Bereich des Sozialen Engagements verfolgt, um ausgewählte Immobilienobjekte mit einem messbaren sozialen sowie ökologischen Mehrwert für institutionelle Anleger investierbar zu machen. Hierdurch soll ein klarer Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation geleistet werden.



Neben der rechtlichen und technischen Prüfung, wurden die Objekte intensiv auf ihre Nachhaltigkeit geprüft, sowohl durch eine externe ESG Analyse, wie auch mit einem von der Next Generation Invest AG eigens entwickelten Messbarkeitsansatz.