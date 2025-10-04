Next befördert Tanja Volksheimer in die Geschäftsführung

Tanja Volksheimer

Die auf Real Assets und Impact Investing spezialisierte Next Generation Invest setzt auf Wachstum: Mit Tanja Volksheimer wird eine erfahrene Managerin aus den eigenen Reihen in die Geschäftsführung befördert. Sie soll insbesondere das Portfolio- und Assetmanagement strategisch weiterentwickeln. Darüber hinaus zeichnet sie sich für Spezialmandate („customized solutions“) verantwortlich.

Volksheimer ist ausgebildete Architektin und verfügt über einen Master of Science in Technischem Gebäudemanagement. Seit November 2023 ist sie bei Next tätig, zuletzt als Head of Fund Management. In dieser Funktion verantwortete sie die Überwachung der Anlagestrategie wirkungsorientierter Investmentvehikel sowie die Steuerung der Performance auf Fonds-, Portfolio- und Objektebene. In ihrer neuen Position wird sie das bestehende Führungsteam um Hannes Ressel, Sophie Kazmierczak und Oliver Grossmann ergänzen.



Mit der Erweiterung der Geschäftsführung verfolgt Next das Ziel, wirkungsorientierte Anlagestrategien im Bereich Real Assets weiter auszubauen, erfolgreiche Geschäftsmodelle zu skalieren und strategische Partnerschaften – auch international – zu vertiefen.



„Mit Tanja gewinnen wir eine Kollegin in der Geschäftsführung, die Impact Investing mit operativer Exzellenz verbindet. Sie bringt die Erfahrung mit, um unsere Anlagestrategien weiterzuentwickeln und unser Geschäftsmodell zu stärken. Wir sind überzeugt, dass sie entscheidende Impulse setzen wird, um die Wirkungskraft unserer Investments noch deutlicher sichtbar zu machen“, kommentiert CEO Hannes Ressel.