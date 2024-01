Nexco zentralisiert Standorte im Wiener „Gebäude 33“

Die NexCo Gruppe plant die Zentralisierung mehrerer Standorte ihrer Tochterunternehmen im „Gebäude 33“ im 21. Wiener Gemeindebezirk. Das Gebäude befindet sich im Besitz der Siemens AG Österreich und Siemens Real Estate. Für dieses Vorhaben wurden in einem ersten Step rund 9.000 m² der am Standort zur Verfügung stehenden Büroflächen angemietet. Diese werden zukünftig als Schulungsflächen für die Bildungs- und Beratungseinrichtungen von NexCo genutzt.

.

Das „Gebäude 33“ befindet sich in der Siemensstraße 92 am Betriebsgelände des Hauptquartiers der Siemens AG Österreich nahe der Autobahn A22 und bietet direkten Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz über die S1, S2 und die Buslinien 30A und 31A. Der 1980 erbaute Bürokomplex mit dem einprägsamen Grundriss bietet Büroräumlichkeiten in verschiedensten Größenordnungen, die sich über das EG und 6 Obergeschosse erstrecken sowie großzügige Lagerräumlichkeiten im Keller. Im Außenbereich um das Gebäude befinden sich Parkplätze für Kunden und Mitarbeiter.



„Durch die Zentralisierung der Tochterunternehmen der NexCo Gruppe entsteht im Gebäude 33 ein Zentrum für Beratung, Aus- und Weiterbildung mit einer umfangreichen Bandbreite an Angeboten mit Bezug zum Arbeitsmarkt. Der Standort eignet sich sowohl aufgrund der Gegebenheiten des Gebäudegrundriss sowie durch die optimale öffentliche Anbindung perfekt für dieses Vorhaben“, ergänzt Andreas Polak-Evans (Managing Partner bei Modesta Real Estate) zur von ihm vermittelten Vermietung.