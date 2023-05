Neworld gründet mit Christian Scheuerl neue Tochtergesellschaft

Neworld gewinnt Christian Scheuerl (41) als Geschäftsführer der neu gegründeten Gesellschaft Neworld Investment Management. Das Unternehmen wird künftig Investmentvehikel für institutionelle Investoren anbieten. Im Fokus der Anlageprodukte stehen „managed livings“, das umfasst gewerbliches Mikro-Wohnen (Serviced Apartments) und wohnwirtschaftliches Mikro-Wohnen (Co-Living, Student Housing) sowie Wohnkonzepte für Senioren.

Als Standorte kommen die Top-7 sowie wachstumsstarke Städte in Frage. Das Ankaufsvolumen der Neubau- und Bestandsimmobilien liegt zwischen zehn und 30 Millionen Euro je Objekt, die zudem ESG- und Taxonomie-konform sein sollten. Für das institutionelle Geschäft arbeitet neworld IM mit der Service-KVG Hansainvest zusammen.



„Neworld investiert in Betreiberkonzepte, die auf die Herausforderungen der Megatrends Klimawandel, Urbanisierung, demographischer Wandel und Digitalisierung die richtigen Lösungen bieten. Künftig werden wir über unsere neue Gesellschaft Fondsprodukte für institutionelle Investoren anbieten, damit diese ebenfalls an diesen Zukunftskonzepten partizipieren können und gleichzeitig von der Expertise von Neworld profitieren“, kommentiert CEO Alexander Lackner. „Mit Christian Scheuerl haben wir für unsere neue Gesellschaft einen Experten mit einem umfangreichen Netzwerk gewinnen können, der hauptverantwortlich den Ausbau unserer Fondssparte vorantreiben wird.“



Christian Scheuerl ist seit 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen in der Immobilienbranche tätig. Zuletzt führte er die Beratungsboutique Antoni Real Asset. Zudem war er als COO und Geschäftsführer bei MPC Capital verantwortlich für den Aufbau des Micro-Living Portfolios der Marke Staytoo. Seine berufliche Karriere begann der Jurist 2008 bei der ECE Projektmanagement in Hamburg.