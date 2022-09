Die Investmentgesellschaft Neworld expandiert in die Assetklasse Co-Working und gründet mit der Marke Noto einen Premium-Workspace-Betreiber. In Zusammenarbeit mit Aedus Development wurde eine Gründerzeitvilla in der Frankfurter Arndtstraße hochwertig saniert und für eine zeitgemäße Büronutzung umgestaltet.

