Regional und deutschlandweit
Newmark stärkt Berliner Living-Capital-Markets-Team
Newmark verstärkt sein Living Capital Markets Team mit zwei erfahrenen Spezialisten. Jan Kiskemper startet als Director Living Capital Markets und übernimmt zusätzlich die Rolle des Head of PBSA / Micro Living Germany. Gina Zinnecker unterstützt das Team als Vice President Living Capital Markets. Beide sitzen am Berliner Standort und werden sowohl lokal als auch deutschlandweit tätig sein.
„Mit Jan und Gina gewinnen wir zwei talentierte Experten, die fachlich überzeugen und perfekt zu unserer Vorstellung eines schnellen und gut vernetzten Residential-Teams passen“, sagt Marcus Lütgering, Country Head Germany bei Newmark. „Beide kennen den Wohnungsmarkt in- und auswendig und bringen genau den Spirit mit, den wir für unseren weiteren Ausbau im Wohnsegment brauchen.“
André Berger, Co-Head of Living Capital Markets Germany bei Newmark, ergänzt: „Der Wohninvestmentmarkt entwickelt sich zu einem der spannendsten Segmente in Deutschland. Mit Jan und Gina bauen wir unsere Analyse- und Transaktionskompetenz strategisch aus und erhöhen unsere Schlagkraft in einem Markt, der hohe Präzision, Marktkenntnis und Geschwindigkeit verlangt. So schaffen wir die Basis, um unsere Kunden noch zielgerichteter bei An- und Verkaufsprozessen zu begleiten. Neben dem klassischen Wohnen sehen wir insbesondere den Bereich PBSA / Micro Living als starken Wachstumsmarkt und freuen uns, dass wir mit Jan einen absoluten Experten für dieses Segment gewinnen konnten.“