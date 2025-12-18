Newmark stärkt Berliner Living-Capital-Markets-Team

Newmark verstärkt sein Living Capital Markets Team mit zwei erfahrenen Spezialisten. Jan Kiskemper startet als Director Living Capital Markets und übernimmt zusätzlich die Rolle des Head of PBSA / Micro Living Germany. Gina Zinnecker unterstützt das Team als Vice President Living Capital Markets. Beide sitzen am Berliner Standort und werden sowohl lokal als auch deutschlandweit tätig sein.

.

„Mit Jan und Gina gewinnen wir zwei talentierte Experten, die fachlich überzeugen und perfekt zu unserer Vorstellung eines schnellen und gut vernetzten Residential-Teams passen“, sagt Marcus Lütgering, Country Head Germany bei Newmark. „Beide kennen den Wohnungsmarkt in- und auswendig und bringen genau den Spirit mit, den wir für unseren weiteren Ausbau im Wohnsegment brauchen.“



André Berger, Co-Head of Living Capital Markets Germany bei Newmark, ergänzt: „Der Wohninvestmentmarkt entwickelt sich zu einem der spannendsten Segmente in Deutschland. Mit Jan und Gina bauen wir unsere Analyse- und Transaktionskompetenz strategisch aus und erhöhen unsere Schlagkraft in einem Markt, der hohe Präzision, Marktkenntnis und Geschwindigkeit verlangt. So schaffen wir die Basis, um unsere Kunden noch zielgerichteter bei An- und Verkaufsprozessen zu begleiten. Neben dem klassischen Wohnen sehen wir insbesondere den Bereich PBSA / Micro Living als starken Wachstumsmarkt und freuen uns, dass wir mit Jan einen absoluten Experten für dieses Segment gewinnen konnten.“