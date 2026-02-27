Newmark ernennt Lukas Kasperczyk zum Head of Office Leasing Frankfurt

Lukas Kasperczyk

© Newmark

Newmark hat Lukas Kasperczyk zum Head of Office Leasing für Frankfurt am Main ernannt. Er wechselt von Savills ins Team von Newmark, wo er Nutzer und Investoren bei der strategischen Positionierung und Umsetzung ihrer Immobilienentscheidungen unterstützen wird.

„Mit diesen Neueinstellungen gewinnen wir eine hervorragend eingespielte Einheit, die ihre Erfolge über viele Jahre gemeinsam aufgebaut hat“, sagt Marcus Lütgering, Country Head von Newmark Deutschland. „Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten als geschlossenes Team. Diese Struktur stärkt die Qualität unserer Beratungsleistungen und unseren Anspruch, Mandanten in Frankfurt langfristig strategisch zu begleiten.“



Zuletzt war Kasperczyk, der über 20 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche hat, als Director und Head of Key Account Management Rhein-Main bei Savills in Frankfurt [wir berichteten] sowie als Managing Partner bei Knight Frank Frankfurt tätig [wir berichteten]. Zudem hat der studierte Betriebswirt mit der Fachrichtung Immobilienwirtschaft Karrierestationen bei den Maklerhäusern CBRE, Colliers und JLL in Frankfurt vorzuweisen.