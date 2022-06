New Yorker mietet die ehemalige H&M-Fläche in der City von Wuppertal-Barmen. In der zuvor von H&M genutzten Immobilie am Werth 1-7 sind die Umbauarbeiten abgeschlossen, so dass am 23. Juni „New Yorker“ hier seine Grand Opening Party feiern konnte. Der Mietvertrag zwischen dem Fashion-Label und einem Family Office als Eigentümer

[…]