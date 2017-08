New Yorker und Rewe verlängern im Haerder-Center Lübeck

Die Hamborner REIT AG hat die Mietverträge mit den Ankermietern New Yorker und Rewe im Haerder-Center in Lübeck verlängert und darüber hinaus bisherige Leerstandsflächen für einen Zeitraum von 10 Jahren an den Fitnessstudiobetreiber EasyFitness vermietet.

.

Bereits im Februar dieses Jahres wurde der Vertrag mit New Yorker bis Ende 2023 verlängert. Die rd. 1.400 m² umfassende Einzelhandelsfläche wurde schon auf das neueste Ladenbaukonzept des Textilfilialisten umgestellt. Im vergangenen Monat hat sich auch Rewe zum Standort Haerder-Center bekannt und das Mietverhältnis um 15 Jahre verlängert.