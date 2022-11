Die Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat bereits im Mai in der Fußgängerzone von Wismar einen langjährigen Mietvertrag über rund 2.000 m² Fläche mit dem Bekleidungsunternehmen New Yorker abgeschlossen . New Yorker wird seine Kunden ab dem 10. November 2022 in der neuen Filiale begrüßen. Die Demire kann

[…]