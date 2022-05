Der Einzelhandelsspezialist Comfort hat dem deutschen Modeanbieter New Yorker insgesamt mehr als 1.900 m² Mietfläche über zwei Ebenen (Erdgeschoss und Untergeschoss) am ehemaligen C&A-Standort Hinter dem Rathaus 13-15 in Wismar vermittelt. New Yorker sicherte sich die zuvor durch C&A genutzte Fläche für die Verwirklichung der eigenen Expansionspläne in der Hansestadt

