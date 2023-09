New Work: Thyssenkrupp öffnet Firmenzentrale für Mieter

Das erst in 2010 eröffnete Thyssenkrupp Quartier hat nach rund 13 Jahren schon wieder ausgedient. Da sich aufgrund der hybriden Arbeitsmodelle der Raumbedarf gravierend verändert hat, will der Konzern den firmeneigenen Standort zum Ruhr Tech Kampus Essen umbauen. In Zukunft heißt es also: Mieter willkommen!

13 Jahre nach der Quartierseröffnung werden neue Anforderungen an das Arbeitsumfeld der Mitarbeitenden gestellt – technisch wie räumlich. Nach Corona ist auch bei Thyssenkrupp der Platzbedarf stark geschrumpft. Der Aufbau aus mehreren Einzelgebäuden mache es aber möglich, Fremdnutzer zu integrieren, ohne dass das Unternehmen seine Präsenz innerhalb des Quartiers aufgeben muss. Schließlich bleiben die Firmenzentrale und weitere Einheiten in Gebäuden am Ruhr Tech Kampus Essen auch zukünftig erkennbar präsent.



Mit der Öffnung des firmeneigenen Standorts an der Altendorfer Straße für externe Nutzende und Marken, wie etwa E.ON und Siemens, geht eine sukzessive Anpassung der eigenen Markenoptik des Areals einher. Schrittweise und in angemessenem Zeit- und Kostenrahmen wird die Gestaltung des einzelgeprägten Thyssenkrupp Quartiers verändert, um der neuen, offeneren Nutzung als „Ruhr Tech Kampus Essen“ gerecht zu werden. Der neue Name spiegelt die Ausrichtung der Geschäftsfelder von Thyssenkrupp und der externen Mietenden wieder und unterstreicht die Entwicklung des Technologiestandortes Essen.



„Aufgrund hybrider Arbeitsmodelle und moderner Raumkonzepte hat sich der Platzbedarf für Thyssenkrupp am Quartier reduziert. Gleichzeitig sehen wir, dass die Nachfrage nach Flächen für Kommunikation und Wissensaustausch am Standort Essen ansteigt. Die Attraktivität des Quartiers, die vorhandene Infrastruktur und die Einbettung in die Stadt haben bereits dazu geführt, dass ansässige Unternehmen aus dem Technologieumfeld Leerflächen anmieten. Damit wird das Quartier zum ersten Mal nicht ausschließlich von thyssenkrupp genutzt. Das Gelände entwickelt sich damit von einem Einzelfirmen-Quartier zu einem lebendigen Campus der sektoren- und unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit mitten im Herzen Essens.“, sagt Oliver Burkhard, Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Thyssenkrupp AG.