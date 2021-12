Die Projektentwickler New.space verkauft sein Pflegeheim-Projekt in Durlangen an Icade Healthcare Europe und schließt damit in diesem Jahr ihren vierten Forward Deal für eine vollstationäre Pflegeeinrichtung ab. Das vom Tochterunternehmen Care.space geplante Pflegeheim wird über 75 Betten und 20 Tagespflegeplätze verfügen.

Fotos: care.space GmbH



[…]