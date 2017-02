New Flag zieht ins neue Stadtquartier Schwabinger Tor

Für das sich aktuell noch im Bau befindliche Stadtquartier „Schwabinger Tor“ in der Leopoldstraße 150-184 in München-Schwabing werden zahlreich Mietverträge geschlossen. Die New Flag GmbH, ein international agierendes, auf Markenbildung spezialisiertes Unternehmen, wird im Herbst rund 2.000 m² Bürofläche in dem Mixed Use-Objekt beziehen. Mitmieter der Räumlichkeiten wird die Air Independence GmbH sein. Hierfür unterschrieb der Private Investment- and Brand Manager mit Sitz in München einen langfristigen Vertrag mit dem Eigentümer, der Jost Hurler Beteiligungs und Verwaltungs GmbH & Co. KG. Savills war im Rahmen eines Exklusivmandats beratend für den Mieter tätig.

.

Neben der Anmietung in der Top-Lage Leopoldstraße vermittelte das Maklerhaus zudem noch 600 m² Bürofläche im Gebäudeensemble Giesinger im Stadtteil Obergiesing. Die RBH GmbH, ein Münchener Dienstleistungsunternehmen mit den Schwerpunkten Gebäudereinigung, Hotelservice und Personalplanung, wird in der Immobilie Spixstraße 59/Ecke Tegernseer Landstraße 159, die über 6.000 m² vermietbare Fläche verfügt, langfristig einziehen.