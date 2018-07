Der amerikanische Headwear-Anbieter New Era Cap, begleitet von CBRE, hat einen Store in Berlin angemietet. New Era Cap mietet rund 220 m² Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss in der Münzstraße 11C an. Die Eröffnung ist für das dritte Quartal 2018 geplant. Vermieter ist ein städtisches Wohnungsb

[…]